滿車的水肥正常要傾倒到合法的處裡場，進行過濾後才能排出。(業者提供／吳建輝彰化傳真)

合法的業者都有GPS管控，到哪裡抽，去哪個處理場處理，資料調出來都一目瞭然，沒有合法業者會去冒這個險。(業者提供／吳建輝彰化傳真)

清理槽會將廢水淨化排出，髒污則會另外收集處理，過程必須耗費相當多的時間。(業者提供／吳建輝彰化傳真)

日前傳出台南有水肥業者跨縣市到嘉義偷排水肥，直接將管線對著橋樑旁水溝狂倒，同一張照片被分享到臉書「埤頭人大小事」引發討論，彰化有合法業者透漏，處理場處理一噸就是600元，出車成本一趟至少1500，非法業者不這樣幹根本賺不到錢。

合法的水肥業者表示，一般非法的通常會選擇半夜到附近溝渠偷倒，很少看到敢白天偷倒的，一般合法的水肥車出車行情大概在2000元左右，非法的都收1500以下，但他們到處理場處理一噸水肥就要600元起跳，還要負責處理槽的清理與善後，時間與金錢流逝，非法的當然選擇隨意傾倒。

業者透漏，民眾只在乎價格，根本不管你拿去哪裡倒，有時候陳年水肥相較濃稠，重量也更重，他們處理的成本相對更高，但依然不敢漲價只能自行吸收，合法的業者都有GPS管控，到哪裡抽，去哪個處理場處理，資料調出來都一目瞭然，沒有合法業者會去冒這個險。

業者說，合法的業者車身都會有公司名稱，電話號碼，以及縣府核發的許可證，非法的業者通常都不會有，民眾貪圖便宜造就了這些無照吳良的非法公司，不僅服務打折，後續的處理還可能汙染環境，希望民眾要認明相關合法證明，找合格的業者，才能安心無虞。

彰化縣環保局表示，水肥清除屬廢棄物清理行為，依法需申請公民營廢棄物清除處理許可，排放於水體依廢棄物清理法第41條、46條規定可處一年以上五年以下有期徒刑；由於排放水肥時間相當短促，民眾發現後除可協助拍攝具證據力之相片及影片，其中需有行為人排放中、水肥車輛、車牌等確切畫面，送交環保局後必定查察並重罰。