64歲男子方進祥因感情及金錢問題，今年3月7日與前妻相約談判，過程中竟因一時氣憤，持改造手槍槍斃前妻的吳姓、劉姓2友人，檢方7日依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將他起訴，檢察官並認為他惡性重大，求處死刑。

罹癌麵包師傅方進祥因為愛賭又有多次家暴紀錄，2003年與簡姓妻子離婚，但17年來2人仍同住在同一屋簷下，直到去年簡女才搬離住家，方男今年3月7日因感情及房產問題和前妻相約談判，簡女的吳姓男友及劉姓友人上前勸阻，卻遭到方嫌持槍狂射擊10槍，造成2人中彈慘死。

方嫌開槍後，連夜騎機車逃逸，警方以車追人，隔天上午在大寮區在台29線及台88橋下將他逮捕，並在他機車置物箱內找到改造槍枝1把及子彈9顆，警方偵訊後依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送橋頭地檢署複訊。

檢察官偵訊後，認為他涉案情節重大，有逃亡之虞，並對於槍枝來源避重就輕，說詞前後矛盾，向法院聲請羈押禁進獲准。

全案橋頭地檢署偵查終結，檢方認為，方姓被告屢屢指控被害人不是，卻未檢討過自己，對槍枝來源也交代不清，還否認殺人意圖，辯稱有對2名被害人開槍，但不知打中哪裡，更謊稱不知道前妻有保護令等，犯後全然無悔悟之心，尤其被告殺人犯行不僅對被害人家屬造成莫大傷害，對社會危害甚鉅，因其已無教化遷善之可能，建請法官就被告2次殺人罪部分，處最嚴厲之極刑，與社會永久隔離。