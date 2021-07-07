今年8月14日「境外資金匯回管理運用及課稅條例」專法即將落日，為把握最後時效，協助台商企業及高資產客戶在期限內將境外資金匯回，兆豐金(2886)旗下兆豐銀行與中區國稅局日前特別共同舉辦「境外資金匯回實務篇」稅務講座，在疫情期間透過Teams視訊提醒客戶掌握時效，並同時分享匯回案例，以及提供境外資金匯回實務及理財稅務專業諮詢，共吸引80多位台商及高資產客戶視訊參與。

累計前5月兆豐金稅後盈餘為100.34億元，EPS為0.74元。兆豐銀行股票投資部位，持有不少交通運輸、鋼鐵、傳產的部位，台股6月航運、鋼鐵大漲，兆豐銀放置於「透過損益按公允價值衡量之金融資產」的股票部位，可望出現較大金額的未實現評價利益。

境外資金匯回專法自108年8月上路，根據財政部統計，台商境外資金匯回金額已超過新台幣2365億元，其中透過兆豐銀行匯回超過300億元，個人匯回的市佔率更高達二成，主要是兆豐銀行有境外資金匯回專責團隊，以「一日核准、二日資金匯回」一條龍服務，成功協助台商境外資金匯回，串連香港、新加坡及全球海外分行，建立國際金融理財平台，整合金控資源，結合企金、信託等專業服務，協助台商將資金集中匯回，也為兆豐銀行帶來拓展財管2.0高資產業務的新利基。

兆豐銀行在今年的4月開辦財管2.0高資產客戶服務，是公股行庫最早取得執照的銀行，兆豐銀行陳昭蓉副總經理表示，目前是以「服務、科技、商品」三管齊下，透過專業服務團隊、私人銀行財管系統、多元化的金融商品，以滿足客戶資產保全、家族傳承、稅務規劃等全方位的投資理財需求。

兆豐銀行的「財富管理新方案」，是藉由法規鬆綁，開放銀行提供符合「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」規定之高資產客戶個人化或客製化商品及服務，例如高資產客戶能買到過往僅在OBU(國際金融業務分行)銷售的商品，期許未來台灣的財富管理商品及服務能夠媲美星港，並提升金融機構之國際競爭力。