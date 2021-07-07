2021台灣海洋青年論壇今天舉行，美國在台協會前副處長谷立言表示，隨著台灣發展出高科技經濟和非常成功的自由民主，台美已建立許多共享價值觀，包括尊重法治，對自由和公平貿易的承諾，以及對自由民主的支持。

谷立言在開幕致詞時表示，「台灣海洋青年論壇」邁入第三屆，這是美國在台協會與海洋委員會共同努力的成果。他感謝海洋委員會持續的合作，以及支持這項以青年為主軸的重要活動。

他說，今年這場活動對他來說苦樂參半，原因有二。首先，他原本希望能和大家一起親臨現場，並聽取你們關於海洋所面臨各項嚴重議題的創新解決方案。「不幸的是，近期的新冠肺炎疫情嚴峻，讓大家無法共聚一堂參與活動」。

不過他說，自己為我們能夠迅速反應，改以線上視訊的方式辦理活動，讓參賽團隊得以順利進行提案競賽的緊急應變方案而感到自豪。

苦樂參半的第二個原因，這將是他在離開台灣之前最後一次參加「台灣海洋青年論壇」的機會了。他說，從2019年的第一屆南台灣高中生競賽開始，隔年發展為年度全台灣高中生競賽活動，今年邁入第三屆更擴大規模，新增大學組的參賽。「我非常期待這個活動未來能持續蓬勃發展」。

海洋青年論壇的目的是提高台灣青年對於海洋面臨的重大議題的認識，希望能啟發下一代，並鼓勵他們發揮創意來解決這些嚴重而複雜的問題。

谷立言表示，通過這樣的方式，使我們能夠運用台灣最重要的資源之一，也就是才華橫溢的創新青年，來幫助保護世界上最重要的資源之一，也就是我們的海洋。希望透過參與本活動能激發起對環境以及地球的共同維護有更大的興趣。

他也談到美台關係表示，隨著台灣發展出高科技經濟和非常成功的自由民主，在過去的四十年中，美國和台灣一起走了很長的一段路。我們已經建立了許多共享價值觀，包括尊重法治，對自由和公平貿易的承諾，以及對自由民主的支持。

谷立言強調，我們的共同價值觀還包括透過保護自然資源，以建立創新的經濟模式和創造新的就業機會，為後代子孫保護地球，並減少汙染。AIT期待繼續和海洋委員會合作辦理「台灣海洋青年論壇」，以及其他有助於我們實現環境保護共同目標的活動。