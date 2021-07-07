國際石油組織OPEC+最新談判失敗，ING安智銀行經濟研究部認為，石油市場將因不確定性而出現波動，7日原以為價格會大漲、結果布蘭特油期、紐約輕原油現貨的兩個市場價格都走跌，FXTM 富拓市場分析師陳忠漢認為，如果 OPEC+接下來在2022年 4 月之前都無法達成協議，最終可能造成全球市場原油氾濫，引發新一輪價格戰，導致布蘭特原油下跌。

在2022年4月之前，國際油價的走勢，瑞銀財富管理認為，OPEC+未能達成協議，意味 8 月石油供給不會增加，令原來已經緊張的市場更繃緊，油價在未來兩個月有望進一步走強， 9月目標價為 80美元/桶，高於先前估算能源股價時，基本預測僅55至60美元/桶。

渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，分析國際油價要從產油國的供給面，和使用者的需求面來看，OPEC+調控了石油供給的減少，但歐美走過疫情經濟全面復甦帶動了需求的突然上升，油價走高到超過45～55美元/每桶的開發成本，會吸引頁岩油業者重新啟動生產線，估計需3～6個月的時間供需會呈現平衡，渣打集團估計未來12個月油價將在78美元/桶的水平。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，當各國逐放鬆出行限制，旅遊需求反彈將支持能源需求，雖然全球致力減少溫室氣體排放，但從石化燃料過渡至可再生能源的過程並非一蹴而就， 估計全球石油需求在至少未來 10 年也不會見頂。