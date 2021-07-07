時代力量立委陳椒華接獲民眾陳情，質疑國防部龍山營區工程施作，大量砍除老樹並斷頭修剪，估計影響1470棵大樹，要求國防部暫緩施工，並依《桃園市樹木保護自治條例》提報受保護樹木、檢討工程設計，將營區樹木盡可能原地保護。對此，陸軍第六軍團指揮部澄清，毀樹不是事實，只針對因為枯死、病蟲害或天然災害影響安全才實施移除。

陳椒華6月中旬接獲民眾陳情，質疑國防部位於桃園中壢的龍山營區工程施作，大量砍除老樹並斷頭修剪。陳椒華今偕同在地居民、桃園護樹行動聯盟以及台灣森林城市協會舉行線上記者會。

陳椒華表示，經查「龍山營區新建工程」預計影響1470棵大樹，倘若樹木修剪品質或施工中樹木維護不當，影響的樹木更可能多達4205棵，將喪失軍事安全隱蔽性，且嚴重破壞周邊景觀，令空氣品質劣化，也讓居住環境越來越炎熱。

桃園護樹行動聯盟發起人吳凱琳表示，贊成軍營宿舍改建及辦公環境改善，但懇請保護營區內老樹。護樹團體則建議，國防部疫立刻提報立即提報區內受保護樹木，並以三原則檢討變更工程設計將對於樹木影響降到最低。同時，應擬定施工樹木保護計畫確保根系不受傷，國防部也應主動提報轄內受保護樹木至地方或中央主管機關，修枝挖根作業如遇直徑5公分以上者須經地方政府推薦之樹木保護學者專家評估後再施作。

對此，六軍團政戰主任陳中吉少將回應，龍山營區主要是早年房舍使用至今有維安顧慮，辦理新建工程，經過清查，營區總共有4205棵各類樹木，考量相關規章和官兵住用空間，保留3982棵，只針對因為枯死、病蟲害或天然災害影響安全才實施移除，接受各界監督，也向市府請益，依法行政，所謂「毀掉千棵大樹」不是事實。