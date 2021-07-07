台南市白河警分局暑期「青春專案」開跑，今年推出國中組原創手繪明信片比賽。（白河警分局提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河警分局暑期「青春專案」起跑，今年推出線上直播宣導暨有獎徵答活動及繪畫比賽，第一名可獲3000元商品禮券和獎狀；另參加有獎徵答等活動，還有機會拿到商品禮卷、時下超夯《鬼滅之刃》系列等獎品。

暑假開始，正值全國三級警戒期間，青少年學生居家使用網路頻率提高，容易受到毒品、詐騙、色情行業等資訊影響而受害，白河分局16日15時將以線上直播方式進行犯罪預防宣導並加入有獎徵答互動，希望達到寓教於樂效果。

除網路宣導外，白河分局鼓勵學生多從事正當休閒活動，即日起至8月6日，徵文國中組原創手繪明信片、高中職組原創手繪海報，各取前3名可獲商品禮券和獎狀，佳作也有獎品和獎狀。

白河分局補充，為使青春專案更加貼近青少年，特別設立鬼滅之刃系列獎品，只要參與活動，就有機會獲得精美獎品，活動訊息可上台南市政府警察局白河分局臉書專頁查詢。

白河分局長陳明宏表示，本次青春專案為維護青少年上網安全，特別改以網路宣導方式，建立青少年犯罪預防的觀念，避免遭不當利用或成為被害者，同時也提醒，暑假期間注意防疫相關規定，保護自身安全。