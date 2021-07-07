高雄前鎮三大市場微解封，聯合宣布7／17復業。（業者提供）

隨著疫情趨緩，各地夜市自主微解封。位於高雄市前鎮區的凱旋四路凱旋觀光夜市、一德勞工夜市及凱旋跳蚤市場等三大市場，7日聯合宣布將於17日恢復營業。業者強調，會遵從中央防疫規定指示，包括全場採實名制、人流管制等規定，若體溫超過37.5度者不得入內擺攤或消費。

凱旋觀光夜市共有攤商300攤，一德勞工夜市有200攤，凱旋跳蚤市場有150攤，然而受到新冠疫情影響，三大市場自5月17日就宣布暫停營業，近日由於疫情漸緩，為顧及攤商生計及權益，聯合宣布恢復營業。

凱旋夜市主委劉坤松表示，全場採實名制，人流管制，戴口罩、酒精消毒，量體溫，餐飲業不論生熟食都要加蓋或遮罩，若有測量到37.5度者不能進場擺攤或消費。

三大市場管理處執行長許芳瑞表示，疫情嚴峻，防疫不能馬虎，務必要確保攤商及消費大眾的安危著想，也敬請這段期間消費者體諒，也感謝攤商的配合以及警方警力的支援，無限感激，也期待早日恢復國人的正常生活。

轄區前鎮警分局長郭俊廷特別交代副分局長黃元民率隊帶領交通組長薛又仁及一心派出所所長李邦豪，副所長王柏程等人，7日上午前往凱旋跳蚤市場、一德勞工夜市及凱旋觀光夜市，實地勘查討論部署，經發局長廖泰翔也派人參與現場勘查討論。