網路謠傳「有1922回復，系統異常讓其他地區民眾預約登記、疾管署討論虛擬預約或取消方式處理、及正式預約開始要向1922確認」等資訊，中央流行疫情指揮中心今(7)日澄清，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」(1922.gov.tw)運作順暢並無異常，且已正式上線，並非虛擬預約，所有登記成功者皆已記錄在案，除非事後自行取消，否則已登記之紀錄並不會受到影響。前述相關網路訊息均非疾管署或1922防疫專線發布、回復，且內容多有不實，籲請民眾勿信、轉傳與散布。

指揮中心澄清假消息。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，有關「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」其設計目前為開放全國第9、10類對象民眾進行疫苗施打意願登記，故不限金馬澎地區登記意願；惟完成意願登記者，須符合當時公布開放預約之接種年齡及資格條件，系統平台會按疫苗分配情形以簡訊通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。如有完成意願登記但不符合當時預約資格，則暫時不會收到預約接種簡訊且無法預約接種。而本次以離島金門、馬祖和澎湖先行試辦意願登記及預約接種，未來將再逐步開放到全國，截至今日8時，全國已有約148萬符合第9、10類接種對象完成意願登記，其中離島金門、馬祖及澎湖之意願登記人數約為4千5百人。

指揮中心指出，目前全國1-8類對象已開放接種，符合該等對象資格者可依縣市政府規劃安排接種。昨日上線之「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，係為建立一個讓大量疫苗接種能依序穩定有效推行之機制，請符合第9、10類對象民眾先進行意願登記，再依簡訊通知，進行預約接種。

指揮中心強調，網路謠傳「有1922回復，系統異常讓其他地區民眾預約登記、疾管署討論虛擬預約或取消方式處理、及正式預約開始要向1922確認」等資訊皆為不實訊息且均非發布自疾管署或1922防疫專線，籲請民眾勿信、轉傳與散布。

陳時中提醒，民眾預約登記後，包括施打地點或疫苗選擇都可以修改，指揮中心不會主動刪除資料；請大家靜待簡訊通知，通知後才進行預約接種。

至於外界質疑這個做法是否為做兩次功？陳時中坦言這也沒有辦法，如果一次來預約，疫苗暫無法事先估算；登記的作法可以拉長時間，日後施打相對就會比較精確一點。