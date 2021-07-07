華航貨運站傳出有數人確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，有1名地勤及其4名同住家人染疫，感染源待釐清，相關的公司已完成疫調，該匡列的接觸者都已經匡列，今天下午開始進行大規模採檢，預計2日內完成約900人的採檢。

指揮官陳時中表示，該公司只有1人確診，個案與6名家人同住，其中4人確診，公司正在廣泛篩檢，準備做900人左右的規模，預計2日內完成。

對於地勤的感染源，陳時中表示，短時間內現在還不知道。目前公司的接觸者都匡列了，同樓層的工作者都會列在採檢範圍之內。

對於染疫員工的工作是否會接觸到疫苗？陳時中表示，目前來講以他的情況，並不是專門負責疫苗的業務，接觸是不至於。疫苗開箱、開封後都會送到倉儲公司，真正接觸的是檢驗封緘的人。我們在食藥署裡面，有相關人員染疫我們也很緊張，3個人染疫的話，可能會造成藥品檢驗的破口，因此才會希望大家積極打疫苗。

華儲行政大樓1至4樓的承租戶估算約有432人，加上華儲160人與華航貨運站205人，總人數約797人；另承攬業大樓的1至3樓則有100人，因此最後可能有近千人將進行PCR檢測。