桃園市觀音區一名患有思覺失調症的46歲徐姓男子，7日上午突然情緒不穩，持刀在家中及社區內揮舞，警方獲報到場後，男子雖已無攻擊行為，但仍情緒激動不願配合，員警隨即制伏徐男並將他強制送醫，所幸過程中無人受傷，有驚無險地化解這場危機。

大園分局觀音分駐所於7日8時許接獲徐男父親報案，稱其兒子情緒不穩，持刀在家中及街上大吵大鬧，造成家人及鄰居恐慌，希望警方到場協助將他強制送醫。巡佐陳秉贏、警員許勝東、蔡宜妏獲報後立即前往處理，但徐男見警方到場，隨即走進屋內試圖反鎖大門，員警見狀機警反應，迅速將門拉開進入屋內。

員警入內後，徐男雖坐在椅子上沒有攻擊的舉動，但情緒仍相當不穩、不願配合，甚至胡言亂語地表示自己有通知軍隊，要等軍隊到場才願意與警方談判，員警便順勢與徐男聊天分散其注意力，一邊將他身旁的利刃、剪刀等危險物品收起，隨後趁徐男不注意時上前將他壓制，並通知救護人員前來強制送醫。

徐父表示，兒子有思覺失調症經常情緒失控，之前也曾多次住院治療，但回來後仍沒有改善，不時會做出傷人或自傷的危險行為，造成家人及附近鄰居的恐慌，這次幸好有警方及時到場協助，才沒發生其他意外，很感謝警方的幫忙。

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