1名網友今年5月在路上與1名阿嬤發生擦撞，當下送醫後2人均無大礙，事後車禍初判表也認定肇事責任各半，他因此就將此事交給保險公司處理；沒想到之後他屢遭對方騷擾，對方認為他處理態度不佳，並不斷要求他給2千元紅包，讓他相當傻眼；其他網友則表示，給紅包過運很常見，但第一次看見被要求金額的。

1名網友日前在爆料公社匿名APP上投稿表示，他5月初外出與1名阿嬤發生擦撞，對方當下摔進田裡，他急忙救起來並報警，2人雙雙送醫後均無大礙，他當天即去上班，隔天帶了水果慰問對方，並向其家人表示後續事情將全交給保險公司處理，1個月後申請車禍初判表，確認是「肇事責任各半」。

1名網友今年5月在路上與1名阿嬤發生擦撞，阿嬤之後要求他給2千元紅包，他則不悅表示肇事責任各半，為什麼要給？（圖／翻攝自爆料公社匿名APP）

1名網友今年5月在路上與1名阿嬤發生擦撞，阿嬤之後要求他給2千元紅包，他則不悅表示肇事責任各半，為什麼要給？（圖／翻攝自爆料公社匿名APP）

某日該阿嬤突然打電話來說，都是原PO造成她摔進田裡，並認為原PO將一切事情丟給包險公司很不負責任，要求原PO要包紅包2000元給她，該阿嬤的兒子之後也透過訊息怒罵原PO說「你的全權叫做交給保險員，我媽媽的全權都交給了心軟」等內容；原PO事後想想，認為很不合理，因為責任就是各半，為何對方還要討2千元紅包。

許多網友則留言說，「既然都交給保險公司處理了，那你就看保險公司要怎麼跟他喬囉」、「上調解委員會吧！他不爽你沒包紅包，你現在就算要和解一定會被刁難」、「包個紅包讓對方過個運，不過一般都是主動包的，很少聽到跟人家要紅包，有點無言」、「要討個紅過運，怎還有人指定要2千？」