市場等待美國聯邦儲備委員會(聯準會/FED)晚些公佈上次政策會議紀要，美元盤整停止近期漲勢，因美元走弱，使以美元計價的金屬價格相對其他貨幣更顯便宜，另外，銅通常被用作衡量全球經濟狀況的重大指標，在投資者繼續壓注看好全球經濟復甦的態勢下，致倫敦(LME)銅價周三上漲。

周三(7/7)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.65%，報每公噸9,372.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,382美元。(商品行情網)