《商情》美元緩漲 銅價反彈上漲0.65％ 14:162021/07/07 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場等待美國聯邦儲備委員會(聯準會/FED)晚些公佈上次政策會議紀要，美元盤整停止近期漲勢，因美元走弱，使以美元計價的金屬價格相對其他貨幣更顯便宜，另外，銅通常被用作衡量全球經濟狀況的重大指標，在投資者繼續壓注看好全球經濟復甦的態勢下，致倫敦(LME)銅價周三上漲。 周三(7/7)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.65%，報每公噸9,372.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,382美元。(商品行情網) 《國際金融》經濟不確定 歐股跌0.52％ 《商情》需求放緩 大馬棕櫚油回落近1％ #全球 #銅價 #LME #周三 #緩漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走強 銅價自3周高點回落 09:102021/07/07 財經 滴滴出行陷監管風暴 股價暴跌逾19％ 中概股全趴地 08:122021/07/07 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 00:032021/07/07 財經 《國際金融》股市下跌免驚慌 Cramer：三種股票可入手 12:512021/07/07 財經 港股低迷恒指半天跌200點 網路科技股大跌 12:502021/07/07 財經 旺季附加費 傳8月一次漲足2,000美元 04:102021/07/07 財經要聞 陽明、台驊5月每股賺逾3元 04:102021/07/07 財經要聞 《商情》公債殖利率回落 紐約期金觸1800美元 09:442021/07/07 財經 長榮「二次入獄」開低跌8.5元 陽明衝230元新高 台股開盤小跌 09:082021/07/07 財經 《商情》熱帶風暴逼近 紐約棉花續漲 10:012021/07/07 財經 《商情》運價疲軟 BDI指數連5跌 09:272021/07/07 財經 財經熱門新聞 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 比特幣末日將至？美、英醞釀大風暴 瑞銀預告泡沫危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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