國巨(2327)與鴻海(2317)策略聯盟，並合資攜手成立XSemi Corporation(國創半導體)進軍小IC市場，國巨董事長陳泰銘表示，國巨與鴻海集團合作，可以將分離式元件的餅做更大，國巨集團賣到鴻海產品營收貢獻可望倍增。

國巨今天股東會後舉行線上記者會，國巨與鴻海於5月5日宣布攜手成立合資公司-國創半導體(原國瀚半導體)(XSemi Corporation)，切入半導體相關產品的開發與銷售，初期鎖定平均單價低於2美元的功率、類比半導體產品（簡稱小IC）進行多樣的整合與發展，針對媒體詢問國巨與鴻海合作效益及國創半導體進度，陳泰銘表示，高度期待雙方合作。

陳泰銘表示，被動元件佔採購成本不到3%，但客戶常要花大精力去管理30到40家供應商，不符合經濟效益，因此供應鏈管理優化是趨勢，鴻海集團是一個有策略及目標的集團，鴻海集團積極發展電動車，遇到零組件高溫等問題，且基美與普思在高階市場佈局密密麻麻，鴻海認為，國巨可以協助解決發展汽車會遇到的問題，因此於去年與國巨集團策略聯盟，雙方可以進行資源分享。

在國創半導體方面，陳泰銘表示，鴻海本來就有一批人在生產小IC(MOSFET等)團隊，分離式元件跟被動元件客人一樣，商業模式也幾乎一樣，放到國巨通路來銷售可以放大好幾倍，雙方可以將分離式元件餅做更大，國巨賣到鴻海產品預估有倍增的營收是合理的。