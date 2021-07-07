大陸日系汽車廠因車用晶片缺料，今年暑休提前至6月底、7月初，導致江興鍛6月大陸太倉及淮安兩工廠出貨1.16億元，雖不如原先預期1.2～1.3億元，仍優於去年同期，創同期第四高；上半年合併營收逼近13億元，改寫同期第三高。

江興鍛6月合併營收2.06億元，年成長37.07％，改寫同期第四高；上半年合併營收12.98億元，創同期第三高，年增幅31.10％。

江興鍛主管表示，大陸日系汽車廠向來安排7、8月暑休，今年卻因車用晶片缺料，無法正常生產，索性提前至6月底至7月初暑休，連帶也影響對江興鍛大陸太倉及淮安兩工廠6、7月拉貨，台灣6月出貨仍維持9千萬元以上，才會出現6月合併營收2.06億元，雖不如原先預期，仍與去年同期營運受疫情影響相比，還是大幅成長。

江興鍛主管指出，江興鍛大陸太倉廠下半年至明年上半年分批陸續搬遷設備至淮安廠二期新廠房，大陸7月生產預估與6月1.1～1.2億元相當，8月之後出貨會回升至1.2～1.3億元。