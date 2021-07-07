蘇慧倫9／4高雄演唱會宣布延期。（相信音樂提供）

蘇慧倫原訂9月4日在高雄流行音樂中心舉辦「生命之花 30週年巡迴演唱會」，因新冠疫情尚未穩定，為確保觀眾與演出人員之健康安全，今(7日)宣布延後舉行，新的演出日期將另行公告。

演唱會延期，蘇慧倫透露心情沒有太大波動，因為大家的健康是最重要的，她說：「因為現在很多事我們都要習慣無常的狀態，要練習有彈性去接受事情的變化，演唱會延期是保護大家最好的方式，希望在等待的期間都要照顧好自己以及身邊的人，期待再見面的那一天，大家都是健康與安心的。」也希望在演唱會與歌迷見面的那天能快點到來。

有運動習慣的蘇慧倫，居家防疫不忘做些重訓和線上瑜珈，身材已夠纖細的她，仍不免擔心地說：「運動量還是不比之前可以出門做運動，很擔心疫情的警戒解除之後，身材卻拉警報了！」

雖然宅在家，蘇慧倫和所有媽媽一樣，因為小孩停課反而更忙，自己的時間變得更少，但能和家人24小時相處也感到甜蜜，她開心地說：「最多的活動應該都是在廚房，雖然沒有每餐都做也都不是什麼大菜，但是很努力的變換菜色，做出來的菜色家人都很捧場，幾乎都會快速地吃光。」為此不擅廚藝的她，每回做菜時時提醒自己切菜不要切到手，千萬不要不小心增加了醫療負擔。