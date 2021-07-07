台北市三市場群聚事件尚未平息，環南市場3000人明（8日）將進行篩檢，10日起需憑此檢驗陰性結果才能進入。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7日）指出，目前整體看起來是穩定，但仍需要大規模篩檢，才能揪出能夠阻絕傳播鏈。

陳時中說明，目前台北市三市場並無特殊狀況發生，前進指揮所按照原計畫進行中。明（8日）將在環南市場六樓停車場，進行環南市場員工PCR篩檢，造冊約3000人；10日起環南市場工作人員，需憑8日檢查陰性結果才能入場工作。

另外，前進指揮所已於6日在鄰近環南市場的雙園國中設置篩檢站，對象為附近里民，共採檢380人，PCR皆為陰性，會持續篩檢。指揮中心也聯合前進指揮所人員，持續前往各市場進行督導，檢視各項防疫措施執行情形。

陳時中表示，目前整體看起來是穩定，但是否仍有未匡列到的接觸者，希望透過這幾次的篩檢和大範圍的匡列，能夠阻絕傳播鏈。