勞動部自6月24日訂定發布「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理部分工時受僱勞工生活補貼計畫」，6月28日開放申領以來，不到10日，已有28餘萬民眾申領受惠，占符合資格者近7成。

勞動部經持續聆聽社會各界意見，滾動式檢討後，7日修正發布該計畫，將原限定僅允許「4月30日」當日有參加就業保險者，放寬為凡是4月份任1日有參加就業保險者即可 勞動部表示，打工族補貼實施以來，各界提供了許多意見，考量部分工時受僱勞工之受僱型態多元，部分勞工之工作期間不定，作出相關調整作為，將本計畫部分工時受僱勞工參加就業保險期間之資格條件適度放寬至疫情有重大變化前之2021年4月份任1日。

勞動部進一步表示，符合以上投保條件的勞工，仍有以下限制性規定，亦即不包含4月30日另於職業工會或漁會參加勞工保險者，已有其他相關補貼方案協助；4月30日加保，且月投保薪資為新臺幣24000元以上者，因已具備基本生活保障及其他相關紓困方案予以協助；4月30日或4月全月屬留職停薪期間，但依法令規定得以繼續參加就業保險者，因現況非實際在職狀態，不因疫情而有差異。

有以上情況者，亦非屬本計畫補貼對象。 勞動部進一步補充，為了讓本次放寬之部分工時受僱勞工能儘快領到這份生活補貼，同樣採原定下列方式之一，讓勞工方便申領，符合今日修正規定之申請資格者，自7月12日上午10時起開放申領。