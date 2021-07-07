高雄小港區冠敏企業7日上午驚傳爆炸火警，警消獲報後立即調用消防沙前往搶救，目前火勢已獲得控制，據了解，由於業者違規堆放鎂粉、廢鋁合金引發大火，造成空氣汙染，高市府環保局將依違反空污法第32條對業者裁處180萬元罰鍰。

小港區高坪七路和高坪六街的交叉路口冠敏企業火警，目前火勢已逐漸控制，環保局派員監測空氣品質，由於火勢波及輪胎，火警產生的空氣污染物包括氣狀及粒狀污染物，氣狀污染物會隨著大氣擴散稀釋，粒狀污染物可能會附著在落塵，有害物質會隨風勢減弱飄落到地面，提醒民眾盡量避免外出，並配戴口罩防護。

高市府環保局表示，案發地點疑似是違規儲放鎂粉、廢鋁合金引發火警，導致污染影響多個行政區，以加重污染程度、污染行為涉及有害空氣污染物的排放及高雄市屬第三級空氣污染防制區等因素，將依違反空污法第32條規定計算加重裁罰，初估裁處180萬元罰鍰 。

高市府環保局指出，發生火災時風向為南風，污染物於11時至12時往北影響鳳山區、鳥松區、仁武區、燕巢區、田寮區，監測數據隨火勢及風向已下降，目前恢復正常，由於風向一度轉為南南西風關係，有往鳥松區、大寮區、大樹區擴散趨勢。