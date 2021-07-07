推廣客家文化，花蓮縣政府在行政院客家委員會補助及自籌費用下，今年首度聘請國內知名客家劇團「榮興客家採茶劇團」前往花蓮，直接指導民眾客家戲曲表演藝術，讓有興趣的表演者免於舟車勞頓遠赴外地的辛勞外，更能讓客家傳統戲曲之美深耕花蓮。

花蓮縣內的客家人多由桃園、新竹、苗栗等縣移入，傳統客家戲曲等客家文化也同遷徙路程進入花蓮，不過因人口結構變化、產業更迭，且欠缺相關表演專業的師資，以致在地對客家戲曲有興趣的表演者，必須自費遠赴外地學習。

客家事務處為使客家傳統文化在花蓮得以保留與傳承，在客委會的80萬元經費補助及39.5萬自籌費用，邀請榮興客家採茶劇團，在花蓮開班授課，將招收25至30名學員，進行一期4個月的課程，預計三級警戒解除後，每周三下午1點至6點於客家文化會館上課。

榮興客家採茶劇團成立迄今已逾30年，團員含老、中、青、少等4代超過50人，公演場次超過3萬場，不但多次進駐國家戲劇院展演，國外演出也超過250場次，是將傳統客家採茶戲推向國際舞台的知名劇團。

客家事務處長彭偉族說，榮興客家採茶劇團在表演藝術經營上，以老幹帶領新枝方式傳承客家戲曲文化，並且與時俱進推陳出新，賦予戲曲新生命。客家事務處重視地方客家文化的推動，以接地氣、感動人心方式傳承及發揚，因此首度邀請該劇團團長鄭榮興帶領其師資團隊，將精彩的傳統表演藝術帶到花蓮，讓鄉親不必舟車勞頓到外地學習傳統客家戲曲之美。

彭偉族說，「榮興洄瀾客家戲曲推廣傳習」課程原本預計在6月開課，因疫情影響延期，三級警戒結束後正式開課，有興趣參加研習課程的民眾，即日起均可電洽客家事務處民俗藝術科或上網報名，期盼能替有興趣的戲友們，開啟一道方便學習之門。