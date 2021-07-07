遭受大規模勒索軟體攻擊的美國軟體公司Kaseya力拚於今天重啟伺服器，讓全球數百家遭波及的客戶重新上線，但卻遇到更多技術問題。

法新社報導，佛羅里達州邁阿密的Kaseya資訊科技公司在當地晚間10時發布的更新通報上表示，他們進行搶修以重新部署其軟體程序，期間卻「發現了一個問題，無法順利推出」。

Kaseya先前已將重啟雲端系統的時程延過一次，改在今天晚上某個時間點，如今再進一步延後。

Kaseya發布聲明說，「令人遺憾的，雲端VSA SaaS 服務不會於先前所提時間點恢復」。聲明說，他們將於隔天上午8時再更新近況。

Kaseya是在2日發現網路平台遭勒索軟體攻擊，隨後通知客戶「立即關閉伺服器」，直到公司能確保安全無虞。

這場史無前例的駭客攻擊波及全球約1500家企業，幕後主使索求高達7000萬美元（約新台幣19.7億元）的贖金。

Kaseya對一般大眾來說或許很陌生，但分析師表示，它是一個肥美目標，因為它的軟體被成千上萬的公司使用，讓駭客單一攻擊就能癱瘓數量龐大的企業。

Kaseya為全球大約4萬家企業提供資訊科技服務，遭駭的是公司招牌VSA（虛擬系統管理）軟體。這個軟體是用來管理電腦、印表機的工具。

專家認為這可能是有史以來最大規模的「勒索軟體」攻擊。由於這類攻擊獲利高，駭客趨之若鶩。網路罪犯加密受害者的資料庫，要求對方線上付款換取解密金鑰。

Kaseya駭客攻擊案影響範圍至少橫跨17國，殃及的企業從藥局到加油站都有，還有紐西蘭數十家幼兒園；擁有800家門市的瑞典連鎖超市Coop，也因大多數門市收銀機無法作業，連續第3天歇業。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100707