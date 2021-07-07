美股那斯達克指數創高，台股今日早盤小幅開低，早盤以5月獲利大好的貨櫃三雄中的陽明(2609)大漲攀高撐盤，但盤中長榮(2603)跌停，引動賣壓，集中市場盤中大跌156點，反倒是電子股多檔挺身而出，尾盤台積電(2330)逆轉上揚2元助陣，台股跌幅收斂，僅小跌62點至17850點。成交值5841億元。

台股今日航運等傳產股震盪，電子反而力挺，高點17933點，低點17756點，高低點達176點，一度下探17800點關卡；台積電加上金融股收紅救援有功，台股收盤守住17800點關卡，技術面仍多頭排列，且今日表現仍相對亞股抗跌。

美國6月服務業景氣擴張趨緩，美國公債殖利率走低，但石油輸出國家組織與盟國(OPEC+)談判陷入僵局，油價轉跌，標普500指數終止連七日漲勢，那斯達克再創新高，終場美股四大指數漲跌互見。台積電ADR漲0.96%、聯電ADR漲0.21%。

美股那斯達克指數創高，台股今日早盤小幅開低，貨櫃三雄中以陽明(2609)大漲攀高，航運股續強攻，加上部分電子股如日月光投控(3711)、聯電(2303)等小漲力撐電子股指數；台股早盤在平盤上下狹幅震盪，早盤盤中多空在17900點關卡拉踞中。

不過，中場貨櫃三雄中，長榮(2603)因為列入處置股票下跌，盤中跌停，陽明也由早盤的大漲轉跌，萬海(2615)並且是連續第四天收黑；另外，鋼鐵股今日開低，盤中隨著航運股下殺，中午後跌幅擴大，中鋼(2002)收黑、新光鋼(2031)、中鴻(2014)等跌幅逾4%。

台積電全場大都在平盤之下，電子股上攻受阻，但早盤即有不少個股突圍。電子權值股以日月光、聯電等表現穩健，中型股漲勢最佳，南電(8046)、欣興(3037)等強勢股續強；IC設計的智原(3035)、新唐(4919)強攻漲停。

美股那斯達克指數創高，中型電子股借力使力，上櫃的合晶(6182)、中美晶(5483)、威剛(3260)等均上漲，由於小型電子股表現較佳，櫃買市場表現相對強勢。

回顧周二，集中市場指數創歷史新高後收黑，台股6日雖一舉突破萬八關卡，攻上18008.37點歷史新高，但終場小跌，以17913.07點作收。

台股多格頭局不變，從6月23日至今，沿5日線上漲趨勢未變，法人表示，後勢要留意電子股是否重掌主流，若電子不能接棒，未來漲幅恐將受限。