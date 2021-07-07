金門大學資訊工程學系趙于翔教授團隊開發成人、幼兒2種互動式CPR教學輔具。（金大資料照片／李金生金門傳真）

金門大學資訊工程學系趙于翔教授團隊開發成人、幼兒2種互動式CPR教學輔具。（金大資料照片／李金生金門傳真）

心搏驟停倒地者在4分鐘內接受心肺復甦術（CPR），可提高4成以上的存活率。國立金門大學資訊工程學系趙于翔教授團隊開發成人、幼兒2種互動式CPR教學輔具，在教育訓練與證照考試均取得實證成果，學術研討會獲得肯定並在期刊發表外，也通過發明專利的申請。

金大校長陳建民表示，心肺復甦術（CPR）用於急救心搏驟停的病患，通過人工保持腦功能直到恢復自然呼吸和血液循環。根據統計，在患者倒地後4分鐘之內進行CPR，8分鐘內做高級心臟救護術（ACLS），患者救活率可高達43％，因此CPR的推廣是建立完善緊急醫療救護重要的項目。

金大表示，趙于翔教授團隊研發的教學輔具，主要概念是以互動式CPR教學為主軸，透過CPR人體模型操作平台、CPR互動式教學軟體及使用者3方互動來達到有效學習之目的。

由於這項輔具於人體模型操作平台中裝設「感測器」，當使用者操作CPR步驟時，感測器會將測得數據透過無線傳輸傳送回電腦端，電腦端將取得之數據呈現給使用者觀看，並提醒使用者的動作正確性。使用者透過互動式介面中的影片、文字解說以及注意事項，無需旁人協助，即可順利學習心肺復甦術。

趙于翔指出，這項系統讓使用者即時知道動作正確與否外，也可透過自行選擇不熟練的流程進行練習，從而達到自我學習目的。另一方面，為使CPR適用年齡範圍擴大，除開發成人版互動式CPR教學輔具之外，也特別開發嬰幼兒心肺復甦術的版本，打造一個能廣泛使用的家用型互動式嬰幼兒CPR教學輔具。

相關示範影片可在youtube平台輸入「互動式CPR教學輔具」、「互動式嬰幼兒CPR教學輔具」搜尋與觀看。

金大表示，這項研發成品未來將結合該校護理專業領域，進一步擴大跨界的整合應用成果，期待在推廣使用後，讓更多人的健康、安全獲得更大保障。