偷拍或套路？逆天長腿神正妹過馬路影片曝光 網友吵翻

不少人會在社群媒體上分享路邊、交通工具上隨手拍到的「野生」正妹、美眉照，一名網友在臉書私密社團分享馬路上拍到的「逆天長腿」妹過馬路影片，不料卻引來眾多批評，不是指責偷拍，就是指全都是「套路」，想紅的人找朋友幫忙拍、幫忙上網分享。

有網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》分享一段行車記錄影片，並表示「這間麥當勞在羅東夜市旁邊，奇怪了，這影片明明沒有拍到女生的臉，就是欣賞他的穿著和走路的感覺，這邊是爆廢公社沒錯啊。」。

影片中，只見一名長髮女子走在斑馬線上過馬路，穿著黑色短褲、白色跟靴的她，一雙逆天長腿實在太吸睛。

影片引發網友熱烈討論，不少人批評：「不管別人穿什麼都不應該偷拍吧，更何況還發上社群，肉眼欣賞不好嗎」、「這樣拍了po社團非常不ok +1，不論男女老少…你拍完要po都應該問過當事者，那天你媽或你妹你姐被op上來 未必是好的文章 想想會是什麼感受」、「不就是腿而已嗎，除非你殘缺，不然有什麼好稀奇的」「沒看過女人喔 可憐的孩子」。

不過也有不少網友說「這是套路吧？ 現在一堆小模要『假』爆紅不是都來這種親友裝路人偷拍po上網的招式？」、「一堆人在罵PO文者，會不會後來女主角出來說，謝謝大家的關注，我的IG是……」、「過兩天就會有新聞『路人拍攝神正妹過馬路』本人是他!!!!本人跳出來說是他，IG隨即曝光第一步起手式~~~~~太多這樣叫朋友拍然後PO上網曝光讓自己紅的了拉~~」。

但仍然有人稱讚：「好高」、「好正喔羨慕」、「身材蠻理想的又高挑！」、「這走路有仙氣」。