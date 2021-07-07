本屆東京奧運中華男子射箭隊有湯智鈞、鄧宇成兩位初登奧運舞台的好手，加上唯一連兩屆奧運參賽的魏均珩，希望在奧運可以把平常訓練的成果百分之百發揮，盡力繳出佳績。

魏均珩是中華射箭男團唯一有過奧運經驗的選手，他謙稱自己還是小老弟，還沒到老大哥，身份也一樣是選手，「我就把自己當成一個挑戰者去衝擊每一次難關，也告訴自己全力以赴，先不要設太遙遠的目標，先回到自己的表現，衝就對了。」

團體賽有棒次順序，對於如何安排，魏均珩表示平常訓練三人都會模擬不同的出賽順序，就看選手臨場狀況，上場時由教練安排棒次，他還幽默以棒球來比喻：「其實我有時想扛第四棒，因為第四棒是強棒。」

第一次成為奧運國手的湯智鈞、鄧宇成，很開心可以披上國家隊戰袍，湯智鈞還以「得獎」形容，兩人也覺得這是一份榮譽的責任，至於除了必備行李外還會帶什麼一同前往東京，鄧宇成表示要帶很多零食及電腦或平板，魏均珩則說：「不會特別帶什麼，主要就是帶著一顆熱情的心去比賽。」