林雨申與小他18歲的趙露思合作《我，喜歡你》無違和感。（中天娛樂台提供）

趙露思在《我，喜歡你》片場常帶著大叔林雨申一起玩。（中天娛樂台提供）

林雨申在《我，喜歡你》展現大叔魅力。（中天娛樂台提供）

由林雨申、趙露思主演的甜寵劇《我，喜歡你》正在中天娛樂台熱播，劇中飾演毒舌總裁「路晉」的林雨申，至今出道21年，累積不少作品，在《橘子紅了》飾演與封建禮教鬥爭的古沛帆，到《卧底歸來》成了果敢堅毅的卧底警察寶玉，在新版《倚天屠龍記》散發清冷高傲被封為「最帥楊逍」，部部展現他出色的演技，更憑藉電視劇《馮齊的懺悔》獲得第34屆國際艾美獎最佳男演員提名，年屆40的他，在時裝劇《我，喜歡你》與趙露思合作，充分展現大叔魅力。

《我，喜歡你》也是林雨申第一次挑戰愛情的偶像劇，對此他坦言壓力很大，更自嘲瘋了：「會接這部戲是想挑戰一下，當時不知道是哪根筋不對了！」而第一次與小自己18歲的趙露思合作，雖然年紀相差大但兩人之間毫無代溝，趙露思時常在片場帶著林雨申一起玩，他也談到對趙露思的印象是一個很活潑的女孩，「我第一次見到一位演員，突然間自己跳一段舞、唱個歌，或者莫名其妙地動一動，那就是趙露思！」古靈精怪的她常常在片場做出讓林雨申訝異的舉動。

兩人在劇中有不少甜蜜互動，有一場「拳擊館吻戲」最讓人臉紅心跳，林雨申聊到這場戲竟直呼非常尷尬：「這是我有史以來拍得最尷尬的一場戲！」而這短短一小段的吻戲，耗時5個小時才拍完，林雨申透露拍攝當下他高燒40度，狀態不是那麼好，而趙露思一句：「我沒拍過這樣的戲，但是我相信你！」讓林雨申當下聽了眼淚都快掉下來，覺得被對方安慰到了！

林雨申在《我，喜歡你》挑戰「吃貨」演技，飾演對於美食有嚴格要求的霸總路晉，因一些意外與廚師顧勝男(趙露思飾)相遇，並讓顧勝男「做菜還債」。現實生活他則與路晉完全相反，對食物沒有極大要求，只要營養攝取夠了就好，甚至為了在劇裡呈現好體態，他透露：「有那麼幾場戲可能需要露一點肌肉，我就想臨陣磨槍健健身！」此外，還吃了一個月無油無鹽的健康餐，這是他有生以來第一次這樣吃。魅力大叔林雨申主演的《我，喜歡你》每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。