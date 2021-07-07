大專校院教職員工目前未列入「第七順位」的疫苗施打對象，新學期開學後，將面對師生因接觸、交流所產生的風險。逢甲大學今天表示，為保障教職員工在安全校園教學與工作，創下全國大專校院先例，已幫全校1300多名教職員工投保防疫險，降低疫情帶來的衝擊。

逢甲大學指出，學校未來開學後，站在教育第一線的教職員工將面對師生可能因接觸、交流所產生的風險，學校除做好防疫措施，讓教職員工在安全校園下教學工作，並創下全國大專校院先例，幫全校教職員工投保1年期防疫險，增加安心的保障，降低疫情帶來的經濟衝擊。

逢大校長李秉乾表示，教職同仁和學生一樣重要，在董事會支持下，特別編列一筆經費支持這個投保計畫。投保專案擇定中信金控旗下子公司「中國信託產險」及「兆豐保險」2家公司，均選擇給付最高的方案，提供「關懷保險金」、「隔離費用補償保險金」、「住院日額保險金」及「負壓隔離病房或加護病房醫療保險金」等理賠保障。

通識教育中心老師陳淑慧表示，學校從疫情一開始即推動安心就學和安全校園方案，現在又用實際行動照顧教職員工，真的很貼心；也是逢大校友的土地管理學系員工邱曉婷則說，她原本也規劃投保防疫險，没想到在進入暑假前，學校就主動幫教職員工全面投保，讓她覺得驚喜又感動，也覺得以身為逢甲人為榮，大呼「我逢甲我驕傲」。