美國在台協會（AIT）宣布由孫曉雅（Sandra Oudkirk）出任美國在台協會台北辦事處新任處長，民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨歡迎並期待孫曉雅處長的到任，持續推展合作，深化台美關係。

謝佩芬說，民進黨長期重視台美關係，是台灣唯一在華府設有代表處的政黨。台美關係在近年來亦相當緊密，除了睽違5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議在上周復談外，疫情嚴峻期間美國更捐贈250萬劑疫苗給台灣，都深切感受到台美間堅定的夥伴關係。

謝佩芬說，孫曉雅處長曾派駐台北，2019年台美第一次「太平洋對話」時，蔡英文總統也接見時任美國國務院副助卿的孫曉雅處長，孫曉雅處長對台美關係議題深入瞭解，也是台灣長期友人。

她表示，民進黨期待繼續與孫曉雅處長帶領的AIT團隊深入交流與合作，以期台美間的夥伴關係在酈英傑（Brent Christensen）等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化與深化。