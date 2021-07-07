網購導演椅被騙2萬 李千那上「防詐咖啡廳」現身說法

疫情期間民眾宅在家中只能網購，卻成為詐騙集團的「商機」，連藝人李千那上月傳出也遭詐。為提醒民眾各種詐騙手法，刑事局特地籌拍「防詐咖啡廳」系列宣導影片，力邀多位國內知名藝人，以理性分析、溫馨提醒、貼心關懷的切入角度，讓防詐議題更貼近民眾。

「防詐咖啡廳」首集即邀請李千那擔綱主講人。李千那分享自己先前透過網路，花了2萬元購買的導演椅，收到貨卻是根本無法使用的瑕疵品，連繫賣家也遭對方相應不理，甚至幾日後發現賣家的facebook、Instagram帳號一夕消失，完全無法退貨退款，一時不慎而成為詐騙受災戶。

警方表示，「假網拍」已非新型態詐騙手法，透過李千那分享自身的慘痛經驗，提醒民眾即使已經有充足的網路購物經驗，但在每次下標結帳前，還是務必要提高警覺，牢記網路購物3大重點：1、確認商品有清楚標示；2、選擇商譽良好的店家；3、透過有保障的交易平台。唯有冷靜購物，才能避免因一時失察，落入詐騙集團的話術陷阱中。

「防詐咖啡廳」接下來將針對詐騙被害案件數一直居高不下的詐騙手法，陸續推出有關「解除分期付款」、「三方詐騙」、「假投資」、「假交友」、「猜猜我是誰」、「假檢警」等主題。