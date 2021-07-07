新北市今天新增14例，與北市確診數相同。但家住新北市樹林的華航桃機貨運站員工，一家6口同住4人確診，引發關注，相關約900人左右將進行大規模篩檢，預計2日內完成。侯友宜表示，這起樹林家庭群聚感染，第一個發病的是先生，也就是華航貨運員工，他與父母及孩子同住，這名華航貨運員工最先發病，先傳給妻子，再傳給父母。不過經過疫調，發現足跡單純，大部分活動地點在工作地桃園，目前一家人隔離檢疫，2個小孩與母親居家隔離。

直播》湯城1人陰轉陽，千餘員工今重篩侯友宜最新說明。

此外，針對三重湯城出現1名陰轉陽的個案，雖然該案CT值30、傳播力低，但為慎重起見，新北市再次啟動全面大清消，衛生局今天又針對1000多名員工全面採檢。侯友宜說，「新北不怕篩出陽性，只怕民眾不出來篩，多篩檢反而是安全的」。

侯友宜強調，新北果菜市場板橋、三重已經篩了第3次，篩了3、4千人都是陰性，新北家禽市場也在7月1日做了快篩，接著還會再繼續做，「新北市的態度就是一篩、二篩、不斷的篩，確保整個重要的民生物資領域有一個乾淨的空間」。

媒體提問，712之後若是微解封，新北如何準備？對此侯友宜沒有正面回應，僅再度強調，保護市民在安全、安全環境裡面，平安的過生活，是最重要的事，現階段應務實做好防疫，除拜託市民維持低度活動，更要找出隱形傳播鍊將其阻斷，阻止社區感染，提高疫苗接種率。這些還是現在最重要的，要小心翼翼、全力以赴。