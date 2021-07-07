果園主人沒料到老婦人跑到位置這麼偏僻的果園。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市東區1名老婦人疑似有失智，5日上午8時許騎機車外出，直到晚間仍未返家。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市東區1名老婦人疑似有失智，5日上午8時許騎機車外出，直到晚間仍未返家，家屬著急地第一分局報案，警方發現老婦最後出現位置在柳營區省道；新營分局接獲後派員全力搜索，6日在一處果園找到倒臥在地的婦人，老婦失蹤一天一夜幸能及時尋獲，家屬感謝警方動員投入，未造成憾事發生。

警方表示，柳營地區周邊產業道路縱橫交錯，又毗鄰德元埤水庫，周遭有多處池塘，接到訊息後不敢大意，5日晚間23時許針對周邊產業道路加強搜尋，惟經過徹夜搜尋未果。

隔天，警方全面調閱柳營地區週邊路口監視器，最後下午14時許始發現該名老婦人進入一條產業道路後即消失無蹤，警方立即派員8名警力進入該路段實施地毯式搜索，最後在盡頭發現一處私人果園。

果園主人向員警表示，該處位置偏僻，不可能有民眾騎乘機車進入。就在全員準備轉移陣地搜尋時，柳營所警員謝汶廷仍抱持不放棄的心態，在徵詢果園主人同意下進入搜尋。

所幸，發現到老婦人及其機車倒臥在果園內，警方立即通知119將婦人送醫。新營分局長斯儀仙提醒，家中有失智的老年長者，平日應多給予關心，若有走失之虞，建議戴上愛心手環或攜帶相關定位電子器材，以防走失。