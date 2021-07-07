24歲本國籍船員作業時突感身體不適，被吊掛上直升機。（空勤總隊花蓮機場駐地勤務第1大隊第3隊提供／王志偉花蓮傳真）

一艘宜蘭蘇澳籍「金協益168號」漁船，今天上午在花蓮港東南方外海作業時，船上一名本國籍船員突然全身顫抖、四肢無力，空勤總隊直升機、海巡艇獲報，海空同步救援，將病患吊掛送往花蓮德興球場落地，轉送醫院救治。

空中勤務總隊花蓮機場駐地勤務第1大隊第3隊表示，上午10時25分接獲總隊勤務指揮中心通知，本國蘇澳籍漁船金協益168號，於花蓮港東南方約138 浬作業，船上24歲本國籍船員突然感到身體不適，全身發抖、四肢無力，海空獲報後同步前往救援。

海巡艇先船員接駁送至花蓮港東南方50浬，直升機NA-701依據海難搜救傷患運送作業通知，人員及飛機立即完成整備，於10時44分起飛，11時05分發現海巡艇，並與海巡艇構成通聯後，即實施空中偵察及搜救航線，隨即完成吊掛作業飛返花蓮德興球場，於11時44分落地，交由地面救護人員送醫救治，完成這趟救援任務。