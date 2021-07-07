新北市運用好日子愛心大平台防疫基金，致贈因染疫往生者的家屬10萬元慰助金，迄今已發放192位；其中一位王姓市民5月與父親雙雙染疫，自己鬼門關前走一遭順利康復，父親卻不敵病毒不幸逝世，他至今不敢把噩耗告知阿公阿嬤，新北市日前予以10萬元慰問金，也引進心理師為家屬做深層心理諮商輔導，以祈求逝者安息、生者安心。

新北市長侯友宜6月17日防疫會中宣布，為關懷因染疫而不幸往生者的家屬，將運用社會各界捐贈的愛心善款「防疫基金」致上10萬元慰問金，依據衛生局所提供的資料，陸續有320位往生者家屬符合領取資格，社會局動員20名同仁逐一連繫、慰問、關懷，迄今已完成288位家屬的關懷慰問，並已發放192位。

其中，王姓男子自幼父母離異，由父親一手撫養長大，今年5月初他與父親雙雙染疫，自己因症狀輕微，送往集中檢疫所後順利康復，父親卻因年事已高，不敵病魔不幸逝世；王男家中還有年邁的阿公阿嬤需要照顧，白髮人送黑髮人，王男至今仍不敢讓他們知道實情，社工聞之鼻酸。

另有一名嫁來台灣的新住民，丈夫5月20驗出確診，22日不幸逝世，留下一對就讀國中的雙胞胎，先生又有負債，她只能一肩扛起養家重任，近日在社會局聯繫下獲得10萬元慰問金，社工也轉介給新住民服務中心和社福中心，提供後續福利諮詢和協助。

張錦麗表示，在關懷慰問中，發現有11戶家中有2位往生者，其中有8戶是夫妻雙逝，2戶是父子和母子，另1戶是翁婿；她轉述侯友宜在內部會議中表示，對於市民染疫身亡，非常傷痛，他到過檢疫中心和三峽火葬場，對於家屬面臨親人驟逝，無論是在隔離還是送別，都非常孤單無助和哀傷，因此指示社會局後續要做好深層心理諮商輔導，提供相關支援。

7日上午有2個家屬到市府領取10萬元慰助金，其中一個家住樹林，開設模具工廠，先生於5月26日因身體發燒不適，原以為是感冒，到醫院就診後，當天病況急遽惡化，隔天就病逝，他的太太被隔離到檢疫中心，在感覺不適之後，透過視訊發覺血氧濃度僅剩90，當下輔大醫院醫師要她盡快住院治療，日前康復出院，仍有些後遺症，她由兒子陪同到市府，社會局副局長許秀能代市長致上慰問金，並告知中央衛福部7日也剛好來函，染疫身亡者家屬從7月15日起可申請10萬元慰助金，兒子說這都要謝謝侯市長率先慰助。