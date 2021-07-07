《龍與雀斑公主》是本次「坎城首映」單元中唯一入選的日本電影。（車庫娛樂提供）

《龍與雀斑公主》電影人物設計草圖。（車庫娛樂提供）

電影中關鍵角色「龍」由當紅男星佐藤健擔任配音員。（車庫娛樂提供）

第74屆坎城影展日前宣布，由《夏日大作戰》《狼的孩子雨和雪》知名動畫導演細田守推出的最新原創作品《龍與雀斑的公主》(Belle)，從來自世界各地的2000多部作品中脫穎而出，入選官方新設立的「坎城首映」單元，將在電影最高殿堂坎城影展全球首映。這也是繼2018年《未來的未來》入選坎城影展「導演雙週」單元後，細田守再度前進坎城之作，更是本次「坎城首映」單元中唯一入選的日本電影！而預告中的「龍」聲音低沉又具魅力，讓不少人聽了「耳朵懷孕」，昨日(6日)在日本舉辦記者會，首度公開「日本當紅男神」佐藤健獻聲「龍」，讓大家更加佩服他那驚人的演技天賦！

《龍與雀斑公主》配音卡司集結日本跨界重量級明星，強大的配音陣容也讓本片在日本吸引不少話題，包括「日本新生代靈魂歌姬」中村佳穗、《你的名字》成田凌、《初戀》染谷將太、「日本混血美模」玉城蒂娜、「日本奧斯卡影帝」役所廣司、「人氣聲優」宮野真守、《咒術迴戰》「七海建人」津田健次郎、以及YouTube觀看次數破億神團「YOASOBI」主唱幾田莉拉獻聲演出。

而官方遲遲未公布的關鍵角色「龍」的配音員，則終於在昨日(7／6)於日本舉行的完成發表會上揭曉，將由近來以《神劍闖江湖》「劍心」一角風靡全球的當紅男星佐藤健擔綱演出，導演細田守表示：「龍的聲音需要有很大的情感表現力，在配音選拔開始之前，我就知道這個角色非佐藤健不可，在日本只有少數人能夠做到這一點，我認為佐藤健便是其中之一。」。佐藤健對此則表示：「『龍』是一個心思細膩複雜的角色，在演出上實屬困難，所以對於自己能否勝任這個角色感到非常地不安。幸好細田守導演從一開始就對我的演出感到十分滿意，著實令我滿驚訝的。」佐藤健更進一步透露，僅花了一天的時間就完成《龍與雀斑公主》的配音工作。

今年適逢細田守的地圖工作室（スタジオ地図）創社10週年，細田守三年磨一劍為觀眾帶來《龍與雀斑公主》，結合《數碼寶貝大冒險：我們的戰爭遊戲！》、《夏日大作戰》的虛擬網路世界題材，以及《狼的孩子雨和雪》、《怪物的孩子》的親情羈絆故事，並力邀曾替《冰雪奇緣》打造「艾莎」的人物設計師金相鎮(Jin Kim)，打造女主角「貝兒」的樣貌，可說是細田守集大成之作。

對於《龍與雀斑公主》入選「坎城首映」單元，細田守對此表示：「繼我的上部作品《未來的未來》入選坎城影展『導演雙週』單元後，《龍與雀斑公主》很榮幸地在這次入選坎城影展官方的首映單元。一直以來，動畫片能入選坎城影展是件極其罕見的事，我相信透過這次入選，向觀眾展現持續變化的新電影價值。我希望這次在坎城能一同慶祝和感受，一度因新冠肺炎疫情中斷的電影文化的復興。」。

《龍與雀斑公主》劇情描述自幼因意外失去母親的17歲女高中生小鈴，與父親兩人同住在人口不斷外移的高知小農村。最喜歡和母親一起唱歌的小鈴，母親死後便再也無法開口唱歌，在現實世界中甚至將自己的內心封閉起來。某日，小鈴化名「貝兒」來到全球超過50億使用者的虛擬世界「U」，貝兒在虛擬世界能自然開口唱歌，並發表自己創作的歌曲，更讓她成為世界關注的焦點，此時一個有著龍姿態的神祕存在突然出現在小鈴面前。電影將於坎城當地時間7月15日進行全球首映，細田守本人亦將親自出席，車庫娛樂預計將於今年秋天安排本片在台盛大上映。