八德食品廠累積欠稅1300多萬元。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

在地經營20餘年的桃園兆笙會館2017年爆發欠薪爭議，隔年無預警停業，欠下885萬元國稅，另外八德有家食品廠，也因欠1300萬稅金遭查封，行政執行署桃園分署在兼顧防疫安全下，改採「通訊投標」，分別順利以1億1702萬和1億308萬元拍定，順利替國庫追回千萬欠稅。

坐落桃園市八德區民權街19號的廠房，過去是冷凍食品、飲料加工廠，因經營不善，去年4月21日核准解散，還欠下營業稅、營利事業所得稅420萬、健保費280萬、勞保費510萬等，累積欠稅1300多萬元。

桃園分署指出，該食品廠位處精華地段，廠房約790坪，首次拍賣底價是1億1418萬元，因無人應買，減價進行第2次拍賣，有4組人馬以通訊投標方式競價，最後以1億358萬元的價格拍定，公告拍賣底價為9139萬6000元，超出底價1219萬餘元。

另外桃園兆笙會館，也積欠營業稅450萬、房屋和地價稅300萬、還有勞健保費等，累積達885萬元，但三度法拍仍流標，桃園分署指出，今年5月4的第三拍底價1億1702萬元，已遠低於市場行情，但仍乏人問津，因此3天後依法進入特別變賣程序，經公告1個多月後，順利以第三拍底價1億1702萬元拍定。

桃園分署提醒民眾，進行通訊投標，務必將規定標封的格式，黏貼於信封袋，並載明開標日、時及案號，信封袋內應含投標書、保證金封存袋及相關證明文件，並應以「雙掛號」方式，在拍賣開標日1日前，寄達指定的「桃園慈文郵局第30-47號信箱」，若未於指定期日前寄達，則屬無效。