國際扶輪社全台12地區扶輪社友有感此狀況，共同捐贈一座「移動式正壓篩檢亭」給林園建佑醫院。（柯宗緯翻攝）

國際扶輪社全台12地區扶輪社友有感此狀況，共同捐贈一座「移動式正壓篩檢亭」給林園建佑醫院。（柯宗緯翻攝）

新冠肺炎疫情爆發，篩檢量劇增，而篩檢亭卻一亭難求，位於高雄最南端的林園，醫療資源不如市區豐富。國際扶輪社全台12地區扶輪社友有感此狀況，共同捐贈一座「移動式正壓篩檢亭」給林園建佑醫院，讓防疫人員免於感染風險，風吹日曬，鄉親獲悉直呼「終於等到了」，這也是林園首座移動式正壓篩檢亭。

移動式正壓篩檢亭不僅是個小型無塵室，對於醫護人員更是提供了更安全、舒適的工作環境，最大化的提升篩檢效能。建佑醫院身為林園區最大的醫療院所，不斷提供疫情相關資訊與服務，這次獲贈的正壓篩檢亭，不僅採檢量高、具有空氣由內往外的正壓設計，更搭配恆溫空調，避免醫護人員日曬雨淋，更能避免交叉感染的風險。

建佑醫院表示，近期開放申請預約疫苗與殘劑的施打預約，醫院業務量暴增，第一線醫護人員穿著密不透風的防護衣，在高溫天氣下執行篩檢，一小時只能採檢10多人，採檢時要承受身體疲累及染疫風險的雙重壓力，更容易造成熱衰竭。

院方指出，有了正壓篩檢亭，每小時採檢人數更提高到30多人，有效減輕醫療院所篩檢的人力壓力。此外，無塵室等級的採檢亭可保持恆溫、恆濕的環境，讓醫護人員在潔淨舒適的環境中投入採檢工作。減少醫護人員染疫的心理壓力，對林園地區人民來說無疑是雪中送炭，提升了林園地區的防疫安全，感謝各界以實際行動支持防疫工作。

民眾李小姐說，林園位處高雄偏鄉，疫情爆發後，醫護人員以最刻苦的方式撐起醫療系統，醫療人員協助民眾篩檢，只靠著隔離衣和面罩等作防範，身處染疫風險，有了這座正壓篩檢亭，受汙染空氣進不去，醫護人員與病人近距離接觸也多一份保障，林園人終於等到第一座正壓篩檢亭，沒有被外界忽視。

建佑醫院是林園最大的醫療院所，更是保護林園地區人民的第一防線，未來正壓篩檢亭將留給建佑長期使用，作為檢測站或其他醫療功用，保護林園民眾。建佑醫院呼籲，近期林園民眾也開始能夠在院方做疫苗與殘劑施打的預約，只要符合衛生福利部疾病管制署公告之對象接種，都可預約疫苗施打。