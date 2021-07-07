7日消息傳出，日前受到自家客戶Archegos爆倉影響，造成大虧29億美元的日本野村控股 (Nomura Holdings)，將暫停在歐洲與美國避險基金融資業務。

據悉，日本最大券商與投資銀行的野村，在吞過避險基金Archegos這個大雷後，為加強風控做出上述最新決定。同時，會給現有客戶半年時間，找尋下一個願接管的投行。

不過，野村的日本與亞洲，以及美國股票衍生性金融商品的資券融通項目還是繼續。同時，野村認為，因這項決定只有歐美部分經紀業務受到影響，據悉對獲利影響不大。野村則是拒絕評論以上報導。儘管之前受到Archegos爆倉大虧影響，野村也表示，全球業務擴張行動還是持續前進，並沒有重大改變。

全球投資銀行對避險基金業者提供各式金融交易與銷售服務。同時，投行也對避險基金這些大客戶有一些核心經紀業務，包括清算、資券融通與保證金交易等，另外，也有的會幫忙引介資本、風險管理建議與法律諮詢服務等。