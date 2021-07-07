實價揭露，松山區最高單價豪宅「潤泰敦峰」，3月成交兩戶21樓，總價共計約3.9億元，單價分別為207萬元、210萬元，進一步調查，買家是「凱怡投資」公司，無貸款購入。而信義區「冠德遠見」，5月兩戶11樓，分別以1.22億、1.24億元總價成交，換算單價都是155.9萬元，買家是「山林商務」、「森凱商務」兩家法人公司，且也都是無貸款購入。

觀察豪宅市場，不少買家一次出手就是兩戶以上，今年除了「潤泰敦峰」、「冠德遠見」，還包括「中山富御」13樓兩戶，而「信義首席公館」23、24樓更是一次包四戶，都是以公司法人置產，且全以現金霸氣出手，全無貸款！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近兩年因疫情關係，不少高資產族海外資金和子女都鮭魚返鄉，因此近期豪宅市場不乏為家人置產的買家，一次就買兩戶以上，一方面方便就近照顧，而同樓不同戶，或上下樓層，可和子女保持空間獨立性，也方便規畫打通增加起居空間，是不少富豪添購豪宅時，偏好的做法。

張旭嵐分析，「潤泰敦峰」樓高23層，鄰微風廣場，基地方正，外觀大氣，加上建商品牌優勢，是松山區富豪換屋優先選擇之一。近年19樓以上高樓層交易都站穩兩百萬身價，新交易的21樓和去年交易20樓的價格差不多，頗貼近行情。

台灣房屋信義安和捷運特許加盟店店東廖德欣表示，「冠德遠見」11樓，單價155.9萬元是該社區合理行情，第一手屋主取得價應更低，畢竟該社區基地大、又位於正信義路五段上、屋齡13年在這裡仍算新等，以信義計畫區全新的豪宅來說，開價都至少200萬元以上，而以中古屋「帳篷理論」來說，精華地段的土地稀有，信義計畫區幾乎已沒有大型基地，所以中古豪宅價格維持不墜，轉手仍有獲利空間。

房地合一稅2.0新制上路，未來法人售屋不再適用營利事業稅制，而改以房地合一稅，並須持有五年出售，才有20%最低稅率。張旭嵐指出，不少法人在資產獲利了結後，豐沛現金都需要規畫去處，豪宅可自住，持有五年不是問題，又有長遠保值性，而選優質豪宅與富鄰為友，未來事業可望更上層樓，因此成為不少高資產族必然的財務規畫選項。