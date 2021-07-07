跟進其他航太同業與「特殊目的收購公司」（SPAC）合併的步伐，專業地球衛星影像公司Satellogic宣布將借殼上市。

Satellogic將與SPAC公司CF Acquisition Corp. V合併。這家空殼公司的股票交易代碼為CFV，老闆是美國金融服務公司Cantor Fitzgerald。

該併購交易對Satellogic的股權估值為11億美元，預計將在第四季初完成，屆時Satellogic將在那斯達克上市，股票代碼為SATL。

2010年成立的Satellogic目前在地球軌道上擁有17顆影像衛星，而這只是其4年內實現近8億美元年營收計畫所需數量的一小部分。

Satellogic執行長Emiliano Kargieman表示，到2025年，我們完整「衛星星系」（satellite constellation）的衛星數量將增加到300顆，以獲得整個地球每日的圖像，我們認為這真的會改變企業每一天做決策方式。

Satellogic去年營收為零，但由於新合約自4月起開始產生收入，預計今年營收將達到近700萬美元。

透過CFV籌集的資金，以及透過以日本軟銀集團和美國Cantor Fitzgerald為首的1億美元私募投資（Private Investment in Public Equity,PIPE），該交易可望使Satellogic增加約2.74億美元現金供營運發展。

中國網路巨頭騰訊以前也是Satellogic的投資人之一，但消息人士透露，騰訊現在已不是Satellogic的股東。

周二CFV股價上漲1.5%，收在9.86美元，盤後再漲1.4%，報10美元。

總部在烏拉圭首都蒙特維多市（Montevideo）的Satellogic在全球擁有240名員工，其業務觸角已拓展至西班牙、以色列、美國和北京。

由維珍銀河（Virgin Galactic ）在2019年打頭陣，近年來掀起了一波航太公司借殼上市的風潮。火箭製造商Astra 和 衛星寬頻連網公司 AST & Science 都已開始掛牌交易， Rocket Lab、Spire Global、BlackSky、 Redwire和Momentus預計將在未來幾個月跟進。