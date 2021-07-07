因應828公投延期年底，國民黨提案召開立法院臨時會，討論修訂《公投法》實施不在籍投票，不過立院今（7）日討論是否召開臨時會時，卻遭民進黨挾人數優勢封殺，宣告不在籍投票確定胎死腹中。對此，資深媒體人趙少康痛批，現在的民進黨，鐵了心蠻幹就是不肯聽人民的聲音，且為擋公投，「不在籍投票玩假的」。

防疫三級警戒還沒解除，原訂8月舉辦的公投因此延後到12月，趙少康今在臉書表示，國民黨要求立法院召開臨時會，立即修法推動「不在籍投票」，不要讓民眾面對避免染疫跟想行使公民權的兩難，再度遭到民進黨團反對，中選會也說「移轉投票今年來不及」。

不過，凡走過必留下痕跡，趙少康指出，中選會副主委陳朝建去年曾公開承諾要在本次公投中實施移轉投票，讓無法在投票日當天返回戶籍地的選民，可以申請就近在工作地或求學地投票，藉此增加公民參與意願。2019年6月公投法修正後，陳朝建就在立院承諾，要在今年8月第四個星期六舉辦的全國性公投，首度實施移轉投票。

資深媒體人趙少康。（本報資料照片）

趙少康接著提到，面對反萊豬、公投綁大選等四大公投案極可能過關，挑戰民進黨的完全執政完全亂政 ，蔡政府就從行政到立法機關全都翻臉不認人，不願採取行動推進不在籍投票，企圖阻擋公投過關的用意明顯。

趙少康批說，民進黨長期將公投視為民主的瑰寶，是另一塊神主牌，執政後卻戴上權力的魔戒，遇到對自己施政不利的公投案就能避則避、能免則免，在立委席次絕對多數的現在，民進黨想通過的法案沒有過不了的，卻因害怕民意展現反撲力量，對公投設下重重關卡。

「現在的民進黨，鐵了心蠻幹就是不肯聽人民的聲音」，趙少康最後說，全力偵辦疫情假訊息，蔡英文的謙卑令人不敢恭維。