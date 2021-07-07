中職原定希望6月29日復賽卻碰上屏東出現印度變種病毒Delta疫情，何時能復賽仍待疫情指揮中心點頭，7日指揮官陳時中回應，針對中職復賽在慎重考慮中，要對最後防疫計畫做些檢討跟精進。

中職原本目標要拚上月29日復賽，5支球隊與所有工作人員都已完成抗原快篩，防疫計畫也送達疫情指揮中心，卻碰上屏東變種病毒Delta來襲，之後疫情雖然控制住，沒想到又遇到北農、環南市場爆發群聚感染，復賽之日仍未可知。

之前指揮官陳時中曾表示，同意中職所提出來的防疫計畫，且該計畫是可行，不過就是礙於當時變種病毒Delta染疫案尚未釐清才希望暫緩復賽。

雖然近日台灣疫情有趨緩跡象，但針對中職何時能夠復賽，陳時中今天在記者會上說道：「慎重考慮中，跟他們（中職）做密切聯繫，對最後防疫計畫做一些檢討跟精進。」聯盟則表示，目前尚未收到疫情指揮中心的任何訊息。