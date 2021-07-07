基隆市有57間私立幼兒園，位在暖暖區「幼幼」幼兒園受疫情衝擊，盡管領取紓困金補助仍杯水車薪，業者決定歇業，於7月31日停止營運，另外，文馨義一幼兒園也申請停業1年，待疫情趨緩再考慮是否復業，其他業者反應，不僅補助金太慢發給，也不知疫情何時結束，盼政府能再有第二、三波補助。

幼幼幼兒園成立近40年，累積許多好口碑，園區裡設有動物生態區、植栽區，幼童可以種花、種菜，親自澆花、施肥，目睹植物發芽、開花增長自然知識，更有許多手作課程，備受在地喜愛、認同，但受三級警戒停課不停班影響，營運受到衝擊，業者再三評估後，最終因財務無法繼續負荷，宣布歇業。

議員林旻勳表示，幼幼幼兒園辦學相當認真、營運成本也相對高出許多，日前面臨少子化、公立幼兒園增多等競爭問題，營運已相當困難，未料，又再度碰上疫情，只能立即停損，他說，現階段業者決定於7月31日後停止運作、不再招生，目前等大班幼童畢業，並協助中班、小班到其他幼兒園就讀。

一名私立幼兒園業者表示，聽聞其他幼兒園歇業、停業相當擔心，現在疫情停課，但園區還是有托育服務，一天照顧約6至8位幼兒，只能收餐費、點心費、代辦費等，但還是需要給付人事開銷及房租費用，對幼兒園來說反而是一大負擔，她說，疫情不斷蔓延，政府補貼的紓困金根本不夠，不知道什麼時候才會恢復上課，希望能盡速有第二、第三波補助。

議員王醒之辦公室研究員陳冠宇指出，自從三級警戒，陸續接到私立幼兒園反應，政府提出措施補助5月到7月每位全職員工4萬元，但平均3個月只領到1萬元，剩下空缺業者只能自己想辦法，另外，園內也會聘請清潔人員、廚工、娃娃車駕駛也無法申請紓困，只能自行吸收，盼政府能給予協助。