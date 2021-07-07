南山人壽計畫在舊台北世貿三館現址，蓋202公尺的商辦大樓，由於位處北市府、台北101附近，民眾擔心擋到101跨年煙火，甚至造成眩光，更有環評委員形容像把「斧頭」要砍掉101。北市環評會7日舉行，最終決議這項開發案需先經過「北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會」審查後，再重送環評會審查。

南山人壽去年3月以312億元得標世貿三館地上權，計畫在信義段四小段27、27–1地號設置大樓，基地面積達1萬6054平方公尺，共36層樓高，用途為辦公室、一般零售業、停車場等。但因位處北市府東側與101間，建築更成底部寬、頂部窄的「三角錐」造型，讓民眾擔心擋到跨年煙火，以及影響市容觀瞻。

「好像放了把斧頭再旁邊，要砍101！」環委張尊國表示，101是世界地標、台灣在國際的品牌形象，曾拿到美國建築協會的白金級認證，但這棟南山建築比101晚20年開發，但卻貼近101，意象設計與實際現況有衝突，感覺會不好，另外開發單位也應更積極規畫樓層管理、節能減量等問題。

環委陳起鳳則說，大巨蛋有眩光問題，這棟南山建築是斜的，恐怕眩光現象也會很明顯，開發單位要留意反射光的問題。環委張添進表示，開發單位雖有說明反射光問題，但實際數據仍要留意，可能太陽升起與落下間，某個時間的某個角度就會有光害。

開發單位回應，建築雖高約202公尺，但101高達509公尺，101的煙火也是在高樓層施放，影響應不大；至於眩光，過去都有針對春夏秋冬等時候的太陽角度做過模擬，但並沒發現有此現象。

因多位環委對建築設計尚有疑慮，環評會最後決議，開單發位需先經北市都審會，針對建築外觀、量體及與周邊的相容性做審查後，再重新送交環評會審查。