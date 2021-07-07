18年前擔任國華產險公司董事長的王錦標，以虛增理賠案等方式挪用公司資產11億多元，他還指示製作假的財報資料，一審台北地方法院依加重損害保險業財產罪將他判刑12年，台灣高等法院更一審改判刑10年6月，可上訴。

至於檢察官起訴王男違背保險業經營行為中3億4881萬多元及洗錢部分，因一審及二審都不另為無罪諭知，且只有王男提起第三審上訴，依最高法院刑事大法庭裁定，此2部分已告無罪確定。

王錦標在1997年到2003年任國華產險董事長，他以虛增理賠案、保險代理人公司超額發票、購買員工私人發票等方法，指示總公司人員及各分公司經理、管理科長、會計人員，國華產險帳戶內資金轉入其個人帳戶內，總計金額達新臺幣11億9691萬5610元元。

王男除了將其中5億多元匯回國華產險公司，以支應超額佣金等公司業務用途外，其餘6億多元都挪用侵占而流向不明，；王男為掩飾國華產險公司實際獲利未如預期之事實，還指示會計美化帳面，將公司已支付之帳款更改為尚未結清，製作假的財務報表。

高院更一審斥責王男不思正當經營，而挪用公司資產，致國華產險公司遭受鉅額損失，並危害金融保險秩序，且在財務報告中為不實記載，嚴重影響公司之股東權益及公開發行市場之穩定，判刑10年6月。