新竹林管處在加里山入山的大湳林道張貼禁止進入公告，遭人撕毀。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

民眾闖進南庄加里山大湳林道內露營生火烤肉。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

民眾闖進南庄加里山大湳林道內露營生火烤肉。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

國內3級警戒持續1個半月，有民眾關在家裡悶壞了，竟無視山林景區暫時封閉禁令，闖進加里山區大湳林道露營生火烤肉，引發當地賽夏族護山隊氣憤不已，擔心成為防疫破口，將病毒引進潔淨的山林。

國內疫情提升至3級警戒後，新竹林管處對下屬全部森林遊憩區及林道、步道全都實施暫時管制，禁止所有民眾進入山區，南庄加里山區同屬新竹林管處管轄，林管處因而在通往加里山登山口的大湳林道張貼禁止進入公告，提醒所有山友暫停入山。

南庄地區賽夏族及泰雅族人為了保持山區潔淨，也動員族人在東河村往向天湖通道，以及東河往鹿場的苗21線等設置管制站，禁止非當地居民進出向天湖及鹿場等山區，但加里山入山處，因無人看管，有民眾因而私下闖入大湳林道，還將林務局張貼禁止進入山區的公告撕毀。

日前，負責協助巡護加里山的南庄蓬萊村賽夏族護山隊發現有人闖進加里山大湳林道，在山區露營生火烤肉，並隨意大小便，丟棄垃圾等行為，護山隊人員上前制止，反遭對方回嗆，讓當地部落居民擔憂疫情仍在持續下，外來民眾增加染疫風險，新竹林管處呼籲，民眾應遵守防疫指引，再忍耐一段時間，盡量待在家中，非必要不出門活動。