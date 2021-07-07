【愛傳媒左化鵬專欄】清晨，因緣殊勝。在後山產業道路的灌木叢中，見到幾隻竹雞的身影。在這偏僻的山徑，以往只聽到他們「雞狗乖～鷄狗乖～」的鳴叫聲，卻始終看不到他們的廬山真面目，他們生性敏感，只要一有風吹草動，就迅速的竄入林中，躲得無影無蹤。

我不敢驚擾，遠遠的觀察他們，一隻公竹雞，鳥喙上叼著一隻倒楣的蚯蚓，正昂首闊步，睥睨群倫。

後頭亦步亦趨的跟著一隻母竹雞，她帶領著一窩可愛的小家伙，在草叢中撥草覓食，這是他們家族的野餐郊遊吧，多麼的幸福洋溢。我拿起手機，才拍了幾張照片，他們又一溜煙地不見，結束了這一場美麗的邂逅。

「雞狗乖～鷄狗乖～」，樹林裏又傳出他們的鳴叫聲。山林中多野趣，我懷念拉拉山的冠羽畫眉鳥，她們在林間樹梢，一聲聲催喚酒醉的原住民朋友，「吐米酒～吐米酒～」；陽明山的小鶯，淺眉低笑，對我撒嬌：「你～回去，我不回去」。

大疫期間，在家禁足。浮想聯翩，想起昔日在布里斯班的好友劉文彬家中借宿，清晨，忽然聽到窗外一陣哈哈狂笑聲，不覺一驚而醒，窗外不見人影。

他告訴我，那是澳洲特有的「笑翠鳥」叫聲。我期盼疫情早日結束，再來到布城聽一回笑翠鳥像人類一樣的哈哈笑，那笑聲，真的很療癒。

作者為資深媒體人

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