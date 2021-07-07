【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】全民期盼疫苗，這絕對是不分藍綠的共識。傳播學者指出，朝野一起拚疫苗，一定會更好，任何人阻礙疫苗，恐怕會傷害自己。

國民黨主席江啟臣日前和南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴共同發起向總統蔡英文上了一封「救人如救火、救人不能等」的公開信，希望比照永齡、台積電及慈濟的模式，以專案方式，授權地方政府採購疫苗，沒想到卻被民進黨批評「民進黨執政縣市首長努力打疫苗，國民黨卻努力打政治」、「把疫苗採購當作個人政治的表演舞台」。對此，文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳於『上報』撰文呼籲：「中央、地方及民間齊拚疫苗，豈不更好？」，他認為，當指揮中心與總統府對此事都能就事論事的談行政流程，而民進黨卻還是只知「膝射式」的攻守邏輯，在疫苗需求恐急的當下，這一次出手恐怕是傷己更深的「七傷拳」（照片為先前新聞媒體報導之截圖）。

鈕則勳指出，永齡郭台銘的「八點聲明」希望能會見蔡總統，慈濟罕見地發佈了針對性極強的新聞稿，及證嚴法師和小英視訊時指出「採購疫苗是為搶救生命」的大愛論述，都顯示民間力量對民進黨執政「政治防疫」的不耐及反撲，更凸顯疫苗不足是台灣防疫神話破滅的最大問題。民進黨對防疫破功而導致的社會氛圍明顯改變渾然不自知，一味阻擋地方採購，或會讓這四縣的縣民及中間選民反感。

鈕則勳也認為，總統府對此之論述是採取四平八穩的態度，就是想形塑一種跳脫政治攻防或只會權謀思考的高度 ，以修補民怨，但民進黨對國民黨劈頭就罵的制式操作，對總統反而有負面影響 ; 因為民間可能會認為黨、政雙方在唱雙簧，不願疫苗獲取能有更充裕的機會，又如總統府已然定調循程序處理，民進黨卻火力全開，不將總統的號令當作一回事，難道是黨內有力量趁機想扯後腿？對小英當然有傷。

鈕則勳最後也提到，國民黨的操作好歹是以「公益」、「疫苗」來使其更具正當性，就算有政治考量，也是在呼應民意需求，仍會有一定程度的支持。但是民進黨這一陣痛打，反而讓各界看到其「擋疫苗」、「不讓台灣好」的態度，觀感豈會好？相對的，當民眾接連看到國民黨在防疫時的相關建議多被民進黨擋下，但仍屢敗屢戰、愈挫愈勇時，形象好感度的天秤或許早已一點一點在轉變了。