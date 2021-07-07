木村拓哉主演的《天才主廚餐廳》。（摘自WAKUWAKU JAPAN官方臉書）

木村拓哉主演的《夢想飛行 GOOD LUCK!!》。（摘自WAKUWAKU JAPAN官方臉書）

日本男神的2021年超級充實！木村拓哉今年工作滿檔，日前宣布將參與海外連續劇演出，速食店新廣告再推新版引發話題，接下來的電影作品也蓄勢待發，正宗日本台WAKUWAKU JAPAN每月一部木村拓哉日劇計畫則繼續進行，7月20日先推出經典《夢想飛行 GOOD LUCK!!》，8月18日則由《天才主廚餐廳》接棒。而木村拓哉也將從今天晚間（7月7日）起在綜藝節目《可以幫你算命嗎？》連續多週現身，除了替來賓解惑，他竟被占星師告誡「要注意身體健康！」

從《長假》、《從天而降的億萬顆星星》、《CHANGE》之後，「每月一部木村拓哉」計畫來到後半段，先是擔任客機副駕駛，以當上機長為目標努力中的《夢想飛行 GOOD LUCK!!》，當年因為這部連續劇，甚至造成報考航空公司的人數大暴增，而由實力派創作唱將山下達郎演唱的主題曲「Ride On Time」也成為2003年度話題曲，當時他驚訝表示：「沒想到這首1980年的歌曲竟然能被連續劇選為主題曲，高興的心情無法言喻。」

而為配合木村拓哉的經典日劇馬拉松，WAKUWAKU JAPAN也推出木村拓哉參與充滿驚訝、淚水與感動的綜藝節目《可以幫你算命嗎？》的集數，木村拓哉在節目曾問占星師2021年的工作運，當時就被預言「會是有很大變化的一年，會有全新的挑戰等待著」，木村拓哉也果然在上月宣布將參與歐美連續劇大作《群》，木村拓哉也追問身體健康的部分，占星師則回答「耳朵是最需要注意的，或許會有尿結石的問題」，此外還建議男神「早上起來要做深呼吸會比較好。」對於要客串主持，木村拓哉透露比拍連續劇還緊張，曾合作《HERO》等作品的資深綠葉小日向文世則笑說：「我還是第一次看過木村拓哉會有這種表情（緊張）耶！」

《可以幫你算命嗎？》木村拓哉登場集數播出時間為7月7日、14日、21日的每週三晚間8點，除了從未向任何人吐露的家中秘密曝光，共計有小日向文世、北村匠海、山田裕貴、真木陽子、岩田剛典等藝人接受算命，7月31日還要加碼播出同樣是木村拓哉代班的《可以幫你算命嗎？ 特別篇》。相關詳情可洽WAKUWAKU JAPAN官方網站或官方臉書專頁。