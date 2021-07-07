大陸劍指未來智慧工業，大陸工信部7日公布新版工業網路、智慧製造兩大指南，將打造5G、AI融入工業與製造業的標準化體系，率先全球在各行各業展開應用。

大陸工信部7日公布「工業互聯網綜合標準化體系建設指南（2021版）」公開徵求意見，內文指出，目標到2023年基本形成工業網路標準體系，包括術語定義、通用需求、供應鏈/產業鏈、人才等基礎共性標準15項以上，「5G+工業互聯網」、資訊模型、工業大數據、安全防護等關鍵技術標準40項以上。

該指南也稱，將面向汽車、電子電機、鋼鐵、輕工與家電、裝備製造、航空航天、石油化工等重點行業領域的應用標準25項以上。推進標準優先在重點行業實現突破、率先應用，引導企業在研發、生產、管理等環節對標達標。

同日，工信部也公布「國家智能製造標準體系建設指南（2021版）」，內文提到，到2023年修訂100項以上國家標準、行業標準，不斷完善先進適用的智慧製造標準體系。加快制定人機協作系統、工藝裝備、檢驗檢測裝備等智慧裝備標準，智慧工廠設計等。