大同（2371）旗下專營中大型電業案場的同陽能源，再獲台北捷運公司屋頂太陽能標案，標的範圍含括新莊、內湖、木柵等3座機廠屋頂及停車場，容量約6MW。去年一樣由同陽能源取得的台北捷運土城、蘆洲機廠太陽能建置案則甫於今年五月完成併網，容量合計8MW，該案為全台捷運系統最大屋頂型太陽能電廠。

大同百分之百持股轉投資的同陽能源公司，為大同集團最早投入電業案的主力，同陽於2019年首案正式取得再生能源發電業執照後，陸續取得苗栗後龍滯洪池案及台北捷運土城蘆洲機廠等各類型電業案件。其中，土城與蘆洲機廠8MW為典型的屋頂型太陽光電系統，由大同集團子公司大同永旭團隊負責設計監造，並提供後續維運服務。

北捷土城、蘆洲機廠案施工時適逢國內疫情管制期間，工程團隊如期完工，台北捷運新莊、內湖、木柵等3座機廠屋頂及停車場容量約6MW的太陽光電案，亦將由大同永旭團隊負責執行。

大同表示，大同集團投入太陽能市場多年，總公司自有電廠規模已超過100MW，加上SPV投資電廠累計共近200MW，未來北捷機廠所屬2MW以上電業等級案場，將全數納入大同綠電交易藍圖中，成為大同集團布局能源市場的重要一環。